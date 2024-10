Champions League, oggi inizia la seconda giornata: in campo anche il City

Oggi inizierà la seconda giornata della fase campionato della Champions League, diverse gare da palinsesto: ecco il programma completo.

Alle 18.45 due gare in programma: lo Stoccarda ospiterà lo Sparta Praga, mentre il Brest farà visita al Salisbirgo. Alle 21, oltre alle gare delle due milanesi, Inter e Milan, rispettivamente contro Stella Rossa e Bayer Leverkusen, in campo anche Arsenal e PSG per un grande big match all’Emirates Stadium. Il Manchester City farà invece visita allo Slovan Bratislava, mentre il Barcellona accoglierà lo Young Boys. Match casalingo anche per il Borussia Dortmund che ospiterà il Celtic.

Di seguito il programma completo.

ore 18.45: Stoccarda-Sparta Praga

ore 18.45: Salisburgo-Brest

ore 21.00: Inter-Stella Rossa

ore 21.00: Bayer Leverkusen-Milan

ore 21.00: Arsenal-PSG

ore 21.00: Slovan Bratislava-Manchester City

ore 21.00: Barcellona-Young Boys

ore 21.00: Borussia Dortmund-Celtic

ore 21.00: PSV-Sporting Lisbona