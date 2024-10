Federica Pellegrini ha spiazzato tutti: confessione improvvisa

Federica Pellegrini ha confessato tutto. Ecco cosa ha detto l’ex nuotatrice italiana in merito alla prossima esperienza

Federica Pellegrini è una delle più grandi campionesse della storia dello sport italiano. Ha vinto tutto ed ha spesso dimostrato di potersi rialzare dopo qualche sconfitta. Dopo tanti anni in piscina, passati quasi sempre a dominare le gare in tutto il mondo, adesso Federica ha deciso di mettersi in gioco partecipando a Ballando con le Stelle, il programma di punta di Rai Uno del sabato sera. Ogni settimana, l’ex campionessa veneta andrà in pista insieme al suo partner e proporrà al pubblico e alla giuria un’esibizione.

Dopo tanti anni di corteggiamento, finalmente Milly Carlucci è riuscita nell’impresa di portare la Pellegrini nel cast del programma di ballo della televisione pubblica. Federica è stata affiancata ad Angelo Madonia, uno dei migliori ballerini italiani in circolazione. La sua prima esibizione è stata buona, ma poteva andare meglio, come hanno anche spiegato i giudici in diretta. Ecco cosa ha dichiarato Federica Pellegrini alla vigilia della sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Federica Pellegrini: “A Ballando punto al podio”

L’esperienza della Pellegrini a Ballando con le Stelle è partita discretamente, l’esibizione è stata positiva e i giudizi l’hanno apprezzata, proprio come il pubblico da casa. Federica, infatti, è stata una delle concorrenti più votate, entrando di diritto tra le favorite per la vittoria finale. L’ex nuotatrice ha concesso un’intervista ad ‘Affaritaliani.it’, parlando della grande emozione e delle ansie alla vigilia del programma.

Ecco cosa ha detto Federica Pellegrini: “Quando nuotavo era facile puntare alla medaglia d’oro, ma a Ballando con le Stelle mi accontenterei di salire sul podio. Preparare le coreografie è impegnativo, non solo dal punto di vista fisico. È complicato passare da uno stile all’altro, ma mi sento più portata per il tango perché ho preso lezioni con mio marito prima del nostro matrimonio”.

La Pellegrini ha quindi affermato di non pensare agli altri concorrenti: “Voglio divertirmi e continuare a mettermi alla prova. La televisione mi affascina, ma mi manca partecipare ai Giochi Olimpici. È stato bello andare a Parigi da spettatrice”.

Federica Pellegrini ha partecipato in passato anche a Pechino Express, in coppia con suo marito Matteo Giunta, arrivando al secondo posto. Negli scorsi anni ha anche fatto da giudice a Italia’s Got Talent, dimostrando di avere una grande passione per il piccolo schermo. Adesso proverà a dare il massimo sulla pista da ballo di Ballando con le Stelle, non è la favorita per la vittoria, ma Federica ha sempre dimostrato di poter recuperare gli avversari con un paio di bracciate.