Inter, Inzaghi: “Taremi e Arna ci servono. Indagini? Io e la squadra abbiamo pensato a lavorare”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, è intervenuto al termine della partita di Champions League giocata contro la Stella Rossa ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una partita seria contro una squadra che si è chiusa bene. A parte un paio di ripartenze che potevamo leggere meglio e l’inizio del secondo tempo è andato tutto bene. Volevamo questa vittoria per dare continuità alla prova di Manchester, dobbiamo continuare così”.

Poi su Taremi ed Arnautovic, entrambi in gol: “Ci stanno dando dentro, io devo fare delle scelte partita per partita. Meritavano questa occasione e l’hanno sfruttata molto bene, ma non guarderei solo gli attaccanti. Avere questo tipo di risposto è molto confortante. Quanti gol servono da loro? Sono fondamentali, non so dire un numero preciso ma devono fare in modo di aiutarci tanto nei subentri e nelle partite da titolare. Abbiamo due attaccanti che stanno giocando di più che sono Thuram e Lautaro ma la stagione è lunga”.

Nessuna battuta sulle indagini in corso: “Ne ho già parlato in conferenza, poi Marotta ne ha parlato prima. Io e la squadra abbiamo ascoltato poco e pensato a lavorare tanto. Avevamo di fronte una squadra che aveva fatto nove vittorie e un pareggio in campionato, erano avanti a noi nella condizione ma siamo stati bravi”.

Sul turnover: “Un allenatore deve fare delle scelte prima, tante volte è il risultato che ti dà ragione o no ma in questo momento non devo farmi condizionare da quello che si dice. Zielinski era uno di quei giocatori che avrebbe potuto aiutarci col suo palleggio e la sua tecnica”.