Inter, tutto facile con la Stella Rossa: 4-0 con tanto turnover, a segno anche Arnautovic e Taremi

Serata di festa per San Siro e per l’Inter: 4-0 alla Stella Rossa e Inzaghi coglie due piccioni con una fava. Primi tre punti, ma senza spremere i titolarissimi ed in più vanno a segno anche due che dovevano ancora segnare quest’anno come Taremi ed Arnautovic. A sbloccare la sfida una punizione di Calhanoglu, poi la firma la mette ancora una volta capitan Lautaro Martinez, ormai completamente ritrovato.

Come si diceva, Inzaghi per la sfida mette pesantemente mano al turnover e cambia 7 undicesimi rispetto all’ultima uscita, con la coppia inedita Arnautovic–Taremi in avanti. Ritmi bassi in avvio, con l’Inter che sembra consapevole che prima o poi la sbloccherà senza patemi d’animo. E succede con la punizione di Hakan Calhanoglu: botta che termina sul palo opposto anche grazie alla deviazione dell’ex Milan Krunic. Sommer solleticato da Salis nel finire della prima frazione, ma è bravo a respingere di faccia.

L’inizio del secondo tempo è sottotono per i nerazzurri, ma arrivano i gol e tutto va in discesa. Al 59′ Taremi recupera un pallone ancora su Krunic e serve Arnautovic che non sbaglia e segna il suo primo gol stagionale. Poi un brutto errore di Spajic avvia di nuovo Taremi che la passa a Lautaro: la firma dell’argentino stavolta arriva di sinistro. C’è il premio anche per l’attaccante iraniano, che dopo due assist, all’81’ può calciare un rigore arrivato per un fallo di Drkusic sullo stesso Lautaro. L’Inter sale a quota 4 punti e dà seguito ad i buoni propositi di Udine.