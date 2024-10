Il Bologna è pronto alla trasferta di Anfield contro il Liverpool: diversi dubbi per Vincenzo Italiano, Santiago Castro e Riccardo Orsolini sono ancora in ballottaggio per un posto da titolare. Le probabili formazioni:

Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Díaz; Diogo Jota

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye.