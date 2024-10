Liverpool, Mac Allister: “Dobbiamo dimostrare di valere il primo posto. Chiesa…”

Insieme al tecnico Slot, in vista della sfida contro il Bologna, in conferenza stampa, è intervenuto, Alexis Mac Allister, centrocampista del Liverpool: “Nuovo ruolo per me, ma abbiamo molta libertà mantenendo una struttura precisa. Spero di dimostrarlo anche domani che mi sto divertendo molto. Slot e Klopp principi di gioco molto simili, abbiamo un grande centrocampo. La competizione tra di noi ci serve per migliorare. Che io abbia vinto il mondiale per molti è stata una sorpresa, spero di vincere la Champions. Bologna? Onoratamente non ho guardato le partite del Bologna. Conosco l’italiano perché allenava un mio amico Nico Gonzalez alla Fiorentina. Sarà una gara con una certa fisicità, e speriamo di dimostrare cosa abbiamo preparato. Chiesa? Da quando è arrivato ha dimostrato di essere contento di essere qui. Durante allenamento dimostra quanto è bravo. Sarà importante per noi in squadra, e sono convinto farà bene per noi”.