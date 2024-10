Liverpool, Slot: “Difficile giocare con il Bologna. Chiesa non ci sarà”

Conferenza stampa pre-Bologna, per l’allenatore del Liverpool, Arne Slot. Di seguito le sue dichiarazioni. “Abbiamo tanta qualità, e tanti giocatori di qualità. Avere giocatori dalla panchina che fanno la stessa qualità è un bene. Difficile giocare contro il Bologna, giocare contro una squadra italiana sappiamo che è difficile. Non sottostimiamo. Beukema? Sì è vero diversi anni fa lo avevo cercato, è un ottimo giocatore mi spiace non sia voluto venire al Feyenoord anche perché la stagione andò meglio la nostra rispetto alla sua però mi farà piacere rivederlo in campo. Jota dovrebbe essere con noi, Federico Chiesa aveva qualche problema e non sarà a disposizione. È un peccato che non ci sia per lui, perché vuole giocare la Champions voleva farlo contro una squadra italiana. Peccato ma ci sarà per il futuro”.