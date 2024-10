Matteo Berrettini, arriva un terribile notizia: tifosi distrutti

Matteo Berrettini di nuovo protagonista di una brutta notizia che ha lasciato tutti i suoi tifosi perplessi: purtroppo adesso è ufficiale

Il tennista azzurro, Matteo Berrettini, stava vivendo un discreto momento di forma, dopo un paio d’anni di calvario, fisico e mentale. All’improvviso sembra essere ricaduto nel baratro, con un problema che è sempre lo stesso.

Lo avevamo rivisto vicino al top della forma, in una condizione che riempie gli occhi e il cuore. Matteo Berrettini stava ricercando se stesso ormai da un paio d’anni e in questo 2024 ha ricominciato a mietere successi e risultati importanti. In estate erano arrivate le vittorie a Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel, ritrovando quella confidenza anche sulla terra battuta che aveva solo nei momenti migliori. Anche i tornei su erba, sua superficie preferita, sono andati bene, senza successi ma con ottime prestazioni (finale persa con Draper a Stoccarda). In Coppa Davis, nel Round Robin di Bologna, lo abbiamo ritrovato al top anche con la maglia azzurra, vincendo tutti i suoi turni in singolare.

L’ottimismo intorno a Berrettini si è però interrotto dopo l’infortunio patito contro Arthur Fils, nel torneo ATP 500 di Tokyo. Una fitta nel secondo set, dopo aver portato a casa il tie-break del primo, gli è costata il ritiro immediato dal match e dalla competizione. La paura che potesse trattarsi di un problema già noto era tanta e purtroppo gli esami lo hanno confermato.

Nuovo problema fisico per Berrettini, una ricaduta agli addominali: Malaga potrebbe essere a rischio

Secondo quanto riportato dal telecronista di Eurosport, Guido Monaco, durante l’ultima puntata di ‘Tennismania’, trasmissione del canale YouTube di ‘OA Sport’, siamo di nuovo di fronte ad un problema agli addominali.

“Sembra aver accusato alla fine del primo set la stessa fitta sul lato sinistro alto, all’altezza del costato. Mi sembra che sia qualcosa di profondo”, spiega Monaco. Di solito Berrettini era solito fermarsi anche per paura e per spavento di qualcosa che magari poi era meno grave del previsto. A Tokyo sembra invece essersi trattato di qualcosa di più serio.

Il telecronista poi aggiunge: “Un grande peccato perché stavano giocando una grandissima partita, ad un livello altissimo”. Un vero peccato quindi, soprattutto anche in vista di Malaga, dove si disputeranno le fasi finali della Coppa Davis. C’è l’ipotesi di dover convocare un singolarista in più proprio per cautelarsi in caso Matteo non dovesse essere al top. Dopo l’esclusione dello scorso anno, per lui sarebbe davvero una beffa.