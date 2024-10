Sinner-Alcaraz, quando si gioca finale Atp Pechino: orario e data

Sinner e Alcaraz di nuovo contro, stavolta in finale all’Atp di Pechino. Ecco quando si gioca la partita, la terza in stagione tra i due

Finale doveva essere e finale sarà all’Atp 500 di Pechino tra le prime due teste di serie del torneo ovvero Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Seconda finale consecutiva nel torneo cinese per Sinner, campione in carica del China Open. Proprio dalla vittoria contro Medvedev di un anno fa, è iniziata l’ascesa ai vertici del tennis mondiale per il campione azzurro, ora numero uno del mondo e destinato a restarci almeno fino a fine 2024.

Nell’edizione vincente del 2023 dell’Atp di Pechino, Sinner ha affrontato e sconfitto Alcaraz in semifinale (7-6; 6-1). Ora in palio ci sarà il titolo e il ricco montepremi del torneo, uno dei più alti tra quelli della sua categoria. Jannik ha conquistato la finale battendo Jarry e Safiullin in tre set nei primi due turni per poi imporsi su Lehecka e Bu in due. Alcaraz, invece, non ha concesso nemmeno un set a Perricard, Griekspoor, Khachanov e Medvedev, quest’ultimo sconfitto per la quarta volta consecutiva.

Sinner-Alcaraz, quando si gioca finale Atp Pechino

La finale dell’Atp di Pechino ha una collocazione decisamente insolita a causa del concomitante inizio del Masters di Shanghai, al via da giovedì con una programmazione distribuita su dieci giorni. La nuova sfida tra Sinner e Alcaraz si giocherà pertanto mercoledì 2 ottobre alle 11 ora italiana (le 17 nella capitale cinese).

Quello di Pechino sarà il terzo confronto dell’anno tra i due. Finora il bilancio è totalmente favorevole ad Alcaraz che ha sconfitto Sinner in due semifinali, a Indian Wells e al Roland Garros. Vittorie che hanno permesso al campione spagnolo di superare Jannik anche nel computo totale dei precedenti, ora a lui favorevole per 5-4. L’ultima affermazione di Sinner è proprio quella sopra citata nella semifinale di Pechino 2023.

Una partita importante anche per il ranking quella odierna. Già con la semifinale, Alcaraz ha superato Zverev al secondo posto. Con una vittoria può accorciare le distanze da Sinner che, a sua volta, deve imporsi per conservare i 500 punti ottenuti lo scorso anno. Anche in caso di sconfitta, Jannik manterrebbe un ampio margine su Alcaraz di 4mila punti. Entrambi poi disputeranno l’imminente Masters di Shanghai con l’obiettivo (minimo) di migliorare il risultato dello scorso anno quando furono eliminati agli ottavi di finale da Shelton e Dimitrov.