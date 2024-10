Bologna, Castro out contro il Liverpool. Italiano: “Sta bene, ma Dallinga è al 100%”

Sorpresa nelle scelte di formazione di Vincenzo Italiano per il suo Bologna, in vista della sfida che sta per iniziare ad Anfield Road contro il Liverpool: fuori Castro, gioca Dallinga. Nel prepartita di Sky Sport lo stesso tecnico ha spiegato la scelta oltre a dire la sua riguardo al match.

Com’è calcare quell’erba oggi rispetto a ieri?

“Dobbiamo giocare, cercare di trasmettere a tutti fiducia ed entusiasmo. Giocarci una partita che può darci tanti spunti. Affrontiamo una grande squadra ma possiamo dire la nostra”.

Dormito bene? O era emozionato?

“La prima volta un po’ di emozione c’è, questo è un palcoscenico grandioso, poi dopo il fischio d’inizio, inizia la battaglia. L’obiettivo di oggi è crescere”.

Dallinga?

“Castro sta bene ed è recuperato, Dallinga sta crescendo, è al 100% rispetto a Castro che aveva una botta al polpaccio. Avendo partite ravvicinate Dallinga può far vedere le sue qualità, qui dove ha già fatto bene”.