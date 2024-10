Fiorentina, viola in emergenza ma con i TNS non si può sbagliare

Dopo un inizio di stagione complicato in casa Fiorentina prende ora il via anche la League Fase della Conference League. I viola cominciano il loro cammino contro i gallesi dei The New Saints. Match insidioso che Palladino dovrà affrontare in totale emergenza difensiva. Ecco le sue dichiarazioni: “Siamo in emergenza in difesa, abbiamo tre squalificati e anche un forfait. Pongracic non è pronto, nonostante in questi giorni abbia lavorato con il gruppo. Ma abbiamo lavorato bene in quel settore e sono certo che chi giocherà, anche adattato, farà molto bene“.

Fiorentina, esordio europeo da non sbagliare

Una partita che il tecnico viola vuole assolutamente vincere: “Non c’è tempo di emozionarsi… siamo concentrati per fare una grande prestazione e vincere una partita. Le responsabilità fanno parte di questo lavoro: noi vogliamo fare una grande prestazione, siamo pronti per domani. Se farò turnover? Ho la fortuna di avere un grande gruppo: farò tanti cambi perché voglio risposte positive da tutti. Le risposte le vedo quotidianamente e questo mi conforta“.

Fiorentina che quindi non potrà assolutamente sbagliare per iniziare al meglio il cammino europeo e arrivare con il morale alto all’impegnativa sfida di campionato contro il Milan…