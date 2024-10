Fiorentina, Palladino: “Emergenza in difesa, Moreno e Sottil titolari. Parole Kouamé strumentalizzate”

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista dell’esordio in Conference League: “Siamo in emergenza in difesa, abbiamo tre squalificati e anche un forfait. Pongracic non è pronto, nonostante in questi giorni abbia lavorato con il gruppo”.

Debutto europeo? “Non c’è tempo di emozionarsi… siamo concentrati per fare una grande prestazione e vincere una partita. Le responsabilità fanno parte di questo lavoro: noi vogliamo fare una grande prestazione, siamo pronti per domani. Se farò turnover? Ho la fortuna di avere un grande gruppo: farò tanti cambi perché voglio risposte positive da tutti. Le risposte le vedo quotidianamente e questo mi conforta”.

Parole di Kouame a Empoli? “Io ho ascoltato bene le sue parole a Empoli: lui ha parlato da capitano e da leader dello spogliatoio. A me è piaciuto molto. Credo che siano state un po’ strumentalizzate: lui voleva parlare in modo positivo. Io chiedo sempre alla squadra di giocare insieme e lui ha usato quelle che sono le mie parole. A me piace quando un giocaotre che si prende le sue responsabilità”.

Sottil? Domani giocherà titolare, intanto posso dire questo. Al di là della partita dove dimostrerà il suo grande valore, io penso che sia un giocatore importante per questo club. Ho apprezzato il suo atteggiamento, anche quando non ha trovato spazio: si è sempre allenato bene e quando è entrato ha dato il suo contributo”.

Moreno dal 1′? “Sì giocherà, è l’unico centrale che abbiamo: è dentro ai meccanismi di squadra. Quando è arrivato qui non era al top della condizione, ora sta bene”.

Gudmundsson? “Abbiamo stabilito delle gerarchie sui rigori e sulle punizioni ma è chiaro che tutti vogliano dare il proprio contributo. I miei ragazzi sono seri, si vogliono bene e tutti vogliono determinare. Chi vuol far passare il messaggio che ci sono stati litigi in campo sbaglia. Vedrò se impiegarlo domani. Abbiamo 23 titolari e io voglio vedere solo risposte positive da parte di chi scenderà in campo”.