Juventus, Conceicao: “Thiago Motta mi lascia libero di fare ciò che so”

Autore di un pesantissimo gol nella rimonta della Juventus contro il Lipsia, Francisco Conceicao ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita.

Dopo il gol con il Genoa, uno che ha un peso importante.

“Una vittoria molto difficile contro un’ottima squadra, voglio approfittare di questo momento per ringraziare tutto lo staff. Siamo la Juve e dobbiamo pensare alla prossima”.

Cosa ti chiede Motta?

“Mi chiede di fare ciò che so fare, mi dà spazio, tutta la squadra si sta trovando molto bene con lui, non posso che dare il massimo per la Juventus”.

Dove può arrivare la Juventus?

“Oggi è stata una vittoria difficile e più che meritata: questo è quello che deve fare la Juve, però pensando ad una partita alla volta”.