Juve, missione ripetersi in Europa: il Lipsia ha voglia di riscatto

Un solo gol subito in sette partite per la Juventus di Thiago Motta che dopo la vittoria contro il PSV vuole bissare il successo interno di due settimane fa per allungare la striscia positiva di risultati utili. Il Lipsia ancora imbattuto in campionato vuole riscattare il passo falso della prima giornata contro l’Atletico Madrid patito nei minuti di recupero.

Nessun dubbio di formazione per il tecnico bianconero che farà affidamento sul miglior undici possibile nella trasferta in terra tedesca e soprattutto in vista dell’ultimo impegno di campionato di domenica alle 12.30 contro il Cagliari.

L’italo-brasiliano l’ha definita come “LA” partita, un match in cui la Vecchia Signora è chiamata a dare seguito all’ottima prestazione di Genova, specie nella ripresa cercando di sfruttare al meglio anche quanto fatto vedere, soprattutto in ampiezza, nella prima giornata contro il PSV.