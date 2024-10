“La noche del Toro”: l’Inter ai piedi di Lautaro, poi l’abbraccio con Milito

Le notti di Champions, le notti di Lautaro Martinez. Quando entra, nella ripresa di Inter-Stella Rossa, la partita è sul 2-0. Indossa la fascia, Lautaro, e sette minuti dopo è già in piedi, oltre ai cartelloni pubblicitari, aggrappato alla vetrata, sotto ai tifosi nerazzurri.

Il gol del 3-0, su assist si Mehdi Taremi, è pesante e significativo anche dal punto di vista statistico: sono 13 i gol in Champions League in 46 presenze, proprio come Julio Cruz (il Jardinero ha 34 presenze in Champions in nerazzurro). Con la maglia dell’Inter, solo Adriano ha segnato di più nella competizione, 14 reti (in 26 partite). In assoluto, Sandro Mazzola ha segnato con l’Inter 17 gol nella Coppa dei Campioni.

Lautaro è diventato anche il secondo giocatore ad aver segnato in sei diverse stagioni di UEFA Champions League con l’Inter, prima di lui solo Julio Cruz.

Ma oltre alle statistiche, la gioia per il gol si è trasformata in un’esultanza che San Siro aveva già visto, che ricorda ancora con il cuore gonfio di orgoglio. Proprio come dopo il gol segnato nell’euroderby di ritorno della Champions League nel maggio 2023, il Toro è andato letteralmente a prendere l’abbraccio dei tifosi interisti

Ad assistere al 4-0 nerazzurro in Champions League anche cinque tifosi d’eccezione a San Siro: Diego Milito, Cristian Chivu, Douglas Maicon, Goran Pandev e Marco Materazzi. Al termine del match un abbraccio speciale a bordocampo tra Lautaro e Diego Milito ha suggellato una notte a fortissime tinte nerazzurre, come si legge sul sito dell’Inter.