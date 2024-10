Lorenzo Musetti, ora è ufficiale: botta tremenda per i suoi supporter

In vista del prossimo Master 1000 di Shanghai, non arrivano buone notizie per la medaglia di bronzo alle scorse Olimpiadi di Parigi

Nella sfida contro il cinese Yunchaokete Bu, numero 96 del ranking e padrone di casa, a nulla è valsa la sua voglia di lottare per giungere al suo obiettivo: Lorenzo Musetti, dopo aver perso malamente la finale a Chengdu e quindi aver smarrito l’opportunità di conquistare il primo titolo Atp della stagone, ha dovuto incassare un’altra sconfitta contro un avversario alla portata.

Per l’italiano, però, la stagione non è affatto conclusa, anzi. Sempre in terra cinese, cercherà di riscattarsi a Shanghai per il penultimo Masters Mille dell’annata. Un appuntamento di altissimo livello che segue l’Atp di Pechino, attualmente in corso e che vede protagonista Sinner, arrivato fino in finale con Alcaraz. Il tabellone, tuttavia, non sorride al talento di Carrara che dovrà vedersela contro avversari molto competitivi sul cemento.

Musetti, al Master 1000 di Shanghai: quante insidie in tabellone

Lorenzo ha dovuto salutare l’opportunità di arrivare alle fasi finali di Pechino per via di un problema all’avambraccio che gli ha impedito di competere al meglio contro Bu. Il risultato finale dell’incontro, 6-2, 6-4 a favore del cinese, è una batosta che dovrà essere assimilata nelle prossime ore, per prepararsi al meglio in un torneo di maggior calibro come quello di Shanghai.

Proprio nell’imminente Masters cinese, Musetti potrebbe incontrare avversari molto superiori a Bu sul piano della posizione del ranking e non solo.Se per il collega Sinner si materializza l’ipotesi di incontrare Carlos Alcaraz in una ipotetica semifinale, Musetti invece potrebbe incontrare al terzo turno il russo Karen Khachanov e agli ottavi Alexander Zverev, attuale numero due del ranking Atp dietro a Sinner.

Musetti, tuttavia, non vorrà di nuovo vivere la cocente delusione di Chengdu e a Shanghai, benché non al meglio fisicamente, cercherà di dimostrare il motivo per cui è considerato il miglior tennista azzurro del momento dopo Sinner. Per quanto riguarda invece gli altri azzurri, c’è da segnalare il possibile incontro al terzo turno tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic; mentre Matteo Arnaldi, potrebbe vedersela sempre al terzo turno con Daniil Medvedev, uno dei favoriti per la vittoria finale.

Il Masters di Shanghai comincia giovedì 3 ottobre e avrà una programmazione distribuita su dieci giorni con la finale prevista domenica 13. Lo scorso anno vinse Hurkacz in finale contro Rublev. Sinner si è fermato agli ottavi di finale, sconfitto da Shelton.