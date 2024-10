Michael Schumacher, l’ultima notizia fa sognare i tifosi: le foto sono virali

I tifosi di Michael Schumacher non riescono a crederci, la notizia è arrivata poco fa: annuncio pazzesco, spuntano le foto

Michael Schumacher ha rappresentato molto più di un semplice pilota in virtù di un passato glorioso, nel quale ha scritto pagine incancellabili della storia della Formula 1. Una leggenda vivente, in grado di smuovere la passione per i motori di milioni di persone che fino ad oggi hanno atteso un suo ritorno.

La vita di Michael il 29 dicembre 2013 fu stravolta da uno sfortunato quanto sciagurato incidente. In vacanza in montagna con la famiglia, l’ex ferrarista cadde dagli sci battendo la testa su una roccia nascosta dalla neve. Un fuori pista che costò quasi la vita a Michael, finito in coma per tanto tempo. Poi il ritorno a casa, una lenta ma costante – stando a chi ha potuto fargli visita – ripresa. Schumi ha sempre dimostrato di essere un combattente, in pista come nella vita. Recentemente sua moglie Corinna ha dovuto fronteggiare un meschino tentativo di ricatto da parte di alcuni malviventi, uno dei quali ex guardia della sicurezza della famiglia Schumacher.

I 15 milioni di euro richiesti per non diffondere materiale privato (foto, video e cartelle cliniche riguardanti le condizioni del tedesco) sul dark web. Una battaglia vinta da Corinna, supportata dalla polizia tedesca che ha messo in manette il trio. Intanto, però, nelle scorse ore sono arrivate notizie a dir poco entusiasmanti per i tifosi del sette volte campione del mondo. Un’indiscrezione clamorosa che, se confermata, potrebbe aprire allo scenario sognato dai fan da anni a questa parte: il ritorno di Michael.

Schumacher, che sorpresa: è davvero tornato?

“Per sempre sì a te, sì per sempre”. Con questa romantica frase Gina Maria, figlia di Schumacher, ha ufficializzato il matrimonio tanto chiacchierato con il fidanzato Iain Bethke. Confermata la location, filtrata già da mesi.

La villa di Palma di Maiorca che Corinna acquistò nel 2018 dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Un luogo speciale nel quale pare che l’ex pilota abbia vissuto per un certo periodo, nel 2020. Non è affatto da escludere che nel giorno speciale per Gina Maria potesse essere presente anche papà Michael. La presenza di un eliporto e le attrezzature mediche necessarie parrebbero poter supporre che Schumi, effettivamente, non mancasse al lieto evento dell’adorata figlia, fermo restando che non vi è alcuna certezza al riguardo. Un rapporto speciale quello tra Gina Maria e il suo papà. Un matrimonio celebrato in via privatissima, con pochi invitati e l’assenza totale di cellulari: nulla, al momento, sembra essere trapelato.

C’era il fratello di Michael e zio di Gina Maria, l’ex pilota Ralf Schumacher protagonista di un recente inatteso coming out. Presente anche l’altro figlio, Mick, terzo pilota Mercedes accostato negli ultimi tempi ad un ritorno in Formula 1. Il tutto è accaduto lo scorso 28 settembre: sembra – anche se come anticipato non vi sono conferme – che Michael potesse essere presente. Se tutto ciò dovesse venire ufficializzato si tratterebbe di un enorme passo in avanti rispetto al recente passato, nel quale il ‘Kaiser’ si è ritrovato blindato e lontano da ogni possibile fuga di notizie o scatti che lo ritraessero nelle sue attuali condizioni di salute.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gina Schumacher (@gina_schumacher)

Secondo ‘Ultima Hora’ la cerimonia è durata mezzora prima che gli ospiti si spostassero in giardino attrezzato con tavoli per il banchetto e musica country. Secondo alcuni media Michael starebbe vivendo proprio lì, da mesi, in previsione del giorno speciale della figlia. Si attendono eventuali conferme o smentite: i fan restano col fiato sospeso, nella speranza che Michael stia bene.