Problemi per Bagnaia: è un tormento

Momento delicato per Pecco Bagnaia in MotoGP. Il campione in carica della classe regina continua a mostrare un difetto su pista

Rischia di veder sfumare la vittoria del terzo titolo consecutivo in MotoGP Pecco Bagnaia. Il pilota italiano, leader della Ducati Lenovo, sta attraversando un momento delicato della stagione, che rischia di costargli caro nel duello a distanza con Jorge Martin. Infatti nel GP di Misano l’azzurro è caduto, non riuscendo a chiudere la gara, mentre nell’ultimo weekend a Mandalika si è dovuto accontentare del terzo posto, pur vincendo la Sprint.

Momenti particolari per i due rivali: se Martin sembra rinato dopo un periodo di alti e bassi, Bagnaia sta accusando alcune difficoltà nella gestione delle piste e della sua moto. Anche nel GP di Indonesia il ducatista, dopo aver conquistato la Sprint Race del sabato, è partito male slittando con le gomme anteriori e facendo persino una piccola impennata.

Errori che gli sono costati decimi di ritardo dallo scatenato Martin e lo hanno costretto al tentativo di rimonta. Bagnaia si è piazzato sul gradino più basso del podio, ed ora i punti di distacco tra lui e lo spagnolo sono 21. Con una manciata di gare da correr Martin sembra favorito per la sua prima vittoria del titolo mondiale nella classe regina.

Bagnaia ci ricasca: l’errore che gli sta costando il mondiale

Una costante negativa delle ultime gare sui vari circuiti per Bagnaia sembra essere ormai la gestione delle partenze. Il pilota torinese non riesce ad iniziare bene le corse, visto che la frizione non ha risposto bene ai comandi negli ultimi due gran premi e sta rappresentando un handicap enorme per la corsa al titolo.

Uno dei problemi è rappresentato dalla temperatura delle gomme posteriori, che diventa più complicata da gestire se i ducatisti (in particolare Bagnaia e Bastianini) sono costretti a partire da posizioni più arretrate. A spiegare le origini dei difetti della Desmosedici ed i problemi di Pecco è stato il team manager Davide Tarozzi, ai microfoni di ‘Sky Sport’.

“Martin non partiva bene da inizio anno, adesso è partito benissimo… Sono quattro gare che Pecco parte male, dobbiamo capire il motivo, non è normale. Non c’è costanza nella gestione della frizione, cercheremo di fare qualcosa per dargliela sin dalla prossima gara“ – ha dichiarato Tarozzi che sa di dover correre ai ripari per evitare che il finale di stagione di Bagnaia sia sotto le aspettative.

Tra pochi giorni si correrà di nuovo, sul circuito di Motegi in Giappone. Qui storicamente Bagnaia non ha una grande tradizione, ma urge invertire la rotta e partire bene per sperare di agganciare il rivale Martin.