Verstappen è una furia: terremoto in atto

Verstappen è davvero scatenato in questo momento e ha messo in atto un vero e proprio terremoto. Intorno al campione del mondo l’aria si fa pesante

Il campione olandese non ha mandato giù le ultime decisioni nei suoi confronti in Formula 1 e per questo ha adottato un certo comportamento durante il week end di Singapore. Durante questa lunga pausa di ottobre c’è però modo di tornare a parlarne.

Max Verstappen può essere soddisfatto di quanto ottenuto in pista nel week end di Singapore, con un secondo posto che vale oro in questo momento. Il pilota olandese è stato uno dei più puliti durante il fine settimana, commettendo zero sbavature, a differenza di Lando Norris, anche fortunato in un paio di circostanze. Il problema è che la sua Red Bull in questo momento paga pesantemente dazio nei confronti di una McLaren assolutamente imprendibile.

Proprio per questo le parole del campione del mondo in carica nei confronti della sua RB20 non sono state di certo soft, nella conferenza stampa del giovedì a Marina Bay. Per questo la FIA lo ha voluto condannare a lavori socialmente utili, per linguaggio scurrile, che la Federazione dice di non poter tollerare. Questo ha portato ad una scenetta piuttosto simpatica nel post qualifiche, quando Super Max ha risposto a monosillabi alle domande del suo interlocutore. La polemica sembrava essersi placata, invece per il tre volte iridato c’è ancora qualche sassolino da togliersi dalle scarpe.

Jos Verstappen al fianco di Max contro la FIA: “Non stanno facendo un bel lavoro”

La FIA questa volta pare aver esagerato, anche perché il termine usato da Verstappen poteva non essere proprio da sir ma nemmeno così grave da condannarlo secondo molti. A far sentire la sua voce contro la decisione del presidente Mohammed Ben Sulayem è stato anche il padre di Max, ovvero Jos. La Federazione vuole vietare ogni forma di linguaggio scurrile nel corso delle sue manifestazioni e ci sono altri episodi condannati oltre a quello del campione del mondo di F1.

Ad esempio lo scorso week end è stata comminata una multa di 30.000 euro (sospesa con la condizionale) al pilota WRC Sebastien Ogier, che aveva usato un linguaggio diciamo colorito per commentare una decisione della direzione di gara.

Jos Verstappen, intervistato da ‘Autosport’ durante il week end del Rally del Belgio, ci è andato giù duro sull’argomento. Per il padre di Max: “La cosa è davvero ridicola. Non penso che la FIA stia facendo un gran bel lavoro, ma non dirò altro al riguardo!”.