Ahi ahi Bagnaia, l’annuncio taglia le gambe: Martin al settimo cielo

Fino all’ultimo la lotta tra Bagnaia e Martin per il Mondiale 2024 sarà accesissima: non arrivano però buone notizie per Pecco

Cinque gare al termine della stagione di Moto GP: Giappone, Australia, Thailandia, Malesia e Valencia poi verrà messa la parola fine a questo mondiale 2024. Attualmente i due pilota in corsa per vincere il titolo sono lo spagnolo Jorge Martin che si trova primo in classifica e alle sue spalle il nostro connazionale Francesco “Pecco” Bagnaia che insegue l’avversario con 21 punti di distacco.

Molto probabilmente fino all’ultima gara i due piloti si contenderanno il mondiale e tutto dipenderà da chi sbaglierà di meno perché a questo punto ogni curva sarà determinante. Per Bagnaia però nell’ultimo periodo sono emersi alcuni errori che non sono da lui e ciò ha destato un po’ di preoccupazione tra i suoi tifosi che sperano ardentemente di vederlo trionfare nuovamente a fine campionato per assicurarsi così il terzo titolo di campione del mondo in fila.

Bagnaia e qualche errore di troppo: arriva la conferma su quale sia il problema, tifosi preoccupati

Negli ultimi Gran Premi si è notata alcuna difficoltà di troppo per Pecco Bagnaia che non è riuscito ad accorciare in classifica quanto avrebbe sperato nei confronti del leader Martin. L’iberico ha infatti vinto l’ultima corsa svoltasi in Indonesia riuscendo così ad allungare a +21 sul pilota torinese che si era aggiudicato poche ore prima la gara Sprint. I tifosi della Ducati sono però preoccupati dalle partenze di Pecco che ultimamente sono risultate più difficoltose del solito.

Ne ha parlato anche Davide Tardozzi, il team manager della Ducati, che ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’ ha affermato: “Martin non partiva bene da inizio anno, adesso è partito benissimo… Sono quattro gare che Pecco parte male, dobbiamo capire il motivo, non è normale. Non c’è costanza nella gestione della frizione, cercheremo di fare qualcosa per dargliela sin dalla prossima gara”.

Lo stesso Tardozzi però non si arrende e rilancia con decisione con queste parole: “La moto di Pecco è sempre partita benissimo, molti hanno detto che lui vince e non fa divertire perché passa in testa e va via. Ha vinto sette gare e per sei volte è partito in testa ed è andato via. Quindi dobbiamo solo capire cosa sia successo”.