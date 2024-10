L’Atalanta torna grande in Champions dopo le difficoltà in campionato

Lo Shakhtar Donetsk porta bene alla formazione allenata da Gian Piero Gasperini che dopo un momento poco felice in campionato risorge in Champions League nonostante alcune noie muscolari che hanno portato ai cambi di Djimsiti e Kossounou.

Un altro 3-0 per i nerazzurri targato Djimsiti, Lookman e Bellanova che all’inizio del secondo tempo ha chiuso i giochi di una partita mai in discussione per la Dea che dopo i 12 gol subiti in Serie A esce dalla seconda giornata della massima competizione europea con un altro clean sheet.

Dopo lo sfortunato 0-0 con l’Arsenal gli orobici danno seguito a quanto visto la scorsa stagione in Europa League che ha portato alla vittoria del trofeo nella finale contro il Bayer Leverkusen. Dopo il solo punto conquistato nelle ultime due giornate con Como e Bologna, quale occasione migliore di vincere domenica contro il Genoa prima della sosta e lasciarsi alle spalle un inizio di campionato in salita con due sole vittorie con Lecce e Fiorentina.