È ufficiale, salta tutto per Valentino Rossi: motivo impensabile

Spunta un retroscena su una decisione di Valentino Rossi che ha fatto saltare tutto quanto: le parole sono inequivocabili

Sono ormai passati tre anni da quando Valentino Rossi si è ritirato dal mondo della Moto GP e quel momento per tutti gli appassionati è stato molto duro da digerire. In questo frangente in molti tifosi hanno cercato di affezionarsi a qualche nuovo pilota cercando di ricreare il legame che c’era con il Dottore. Per fortuna del motorsport italiano, negli ultimi anni è salito a grandi livelli Francesco “Pecco” Bagnaia che con la sua Ducati è sempre in lotta per vincere il titolo mondiale.

Nonostante il ritiro dalla scena in Moto GP, per Valentino Rossi non è mai davvero arrivato un vero e proprio addio alle corse di altre tipologie perché la sua passione per l’adrenalina da sorpasso è troppo forte. La leggenda del motorsport italiano infatti in questi anni ha sempre continuato a far divertire i suoi tifosi con altre gare. Ciononostante spunta un retroscena relativo ad un rifiuto del Dottore.

Petrucci svela: “Valentino? L’ho contattato ma ha rifiutato appena ha saputo…”

Nell’ultimo fine settimana si è tenuto il Gran Premio di Aragon per il campionato SuperBike e tra i protagonisti c’è stato anche l’italiano Danilo Petrucci che si è piazzato in quarta posizione. L’ex pilota di Moto GP al termine della gara ha anche parlato del suo futuro con l’obiettivo Dakar che per lui è sempre molto importante visto che ci ha già partecipato in passato.

Per lui si è vociferato anche di far coppia con un altro ex Moto GP come Andrea Iannone e questo è il pensiero di Petrucci in merito riportato da ‘Gpone.com’: “Sarebbe bello farla assieme, magari sulle quattro ruote. Conoscendoci potremmo funzionare: tipo io alla guida e lui che naviga, oppure fare un po’ e un po’. C’è anche il rischio che cappottiamo e quello già lo so (ride, ndr). Battuta a parte, la Dakar è pericolosa e particolarmente impegnativa”.

Infine Petrucci ha svelato anche di una telefonata che ha fatto con Valentino Rossi cercando di convincerlo a partecipare alla Dakar con lui ma il Dottore non ha accettato per un motivo piuttosto particolare: “Ne parlai anche con Rossi, perché Valentino si interessò, ma quando venne a sapere che alle 5 del mattino già si era in moto rinunciò (ride, ndr)”.