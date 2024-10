FIFA, sessione speciale di calciomercato per le squadre del Mondiale per Club

La Fifa ha approvato una sessione speciale di 10 giorni di calciomercato per le squadre che giocheranno il Mondiale per Club, dal 1 al 10 giugno, con l’approvazione della federazione di appartenenza.

Di seguito la nota:

“In base al regolamento, le Associazioni Membro FIFA dei club partecipanti alla Coppa del Mondo per Club FIFA™️ avranno la possibilità di aprire una finestra di registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno 2025 (per tutti i loro club affiliati) prima dell’inizio della competizione. La decisione di aprire o meno una finestra aggiuntiva rimane a totale discrezione di ciascuna Associazione Membro FIFA interessata.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste dei convocati, poiché i contratti di alcuni giocatori scadranno a metà competizione, i club partecipanti potranno sostituire i giocatori durante un periodo ristretto in competizione, dal 27 giugno al 3 luglio 2025, entro un limite prestabilito e secondo specifiche limitazioni, tra cui il fatto che una finestra di registrazione “standard” deve essere aperta per il club in quel momento. Tuttavia, l’obiettivo è quello di incoraggiare i club e i giocatori in scadenza di contratto a trovare una soluzione adeguata per facilitare la partecipazione dei giocatori”.