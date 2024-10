Jasmine Paolini, la scelta è irrevocabile: quasi nessuno ci crede

Jasime Paolini, la scelta è ufficiale: alla tennista accadrà per la prima volta in carriera, che colpo di scena

Jannik Sinner è senza dubbio il presente ma anche il futuro del tennis italiano. L’altoatesino è il numero uno del mondo e, sebbene arrivi dalla sconfitta nel China Open in finale contro Carlos Alcaraz, ha fin qui disputato un 2024 trionfale con ben due tornei del Grand Slam vinti.

E da lui ci si aspetta, proprio come l’anno scorso, che trascini l’Italtennis nella vittoria della Coppa Davis, per una doppietta storica. Non solo Jannik, però. Se il nativo di San Candido è il nostro migliore rappresentante, negli ultimi anni il movimento tennistico italiano è cresciuto tantissimo, sia a livello maschile che in quello femminile.

E proprio nel tennis femminile è sbocciato il talento di Jasmine Paolini la quale, nel corso della stagione che ormai volge al termine, ha incantato anch’essa gli appassionati italiani. Un 2024 da incorniciare e semplicemente indimenticabile per la 28enne che ha conquistato il Wta 1000 di Dubai ed ha raggiunto le finali di Roland Garros e Wimbledon nei tornei singolari. La ciliegina sulla torta, però, è senza dubbio la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un trionfo memorabile nel doppio con la compagna Sara Errani che ha conferito ulteriore prestigio all’annata che si sta per concludere.

Jasmine Paolini, altro trionfo: stavolta il tennis non c’entra

Vittorie e altri ottimi risultati che hanno permesso a Jasmine di arrivare fino alla quinta posizione in classifica Wta, alle spalle di Swiatek, Sabalenka, Pegula e Rybakina. Nella classifica in doppio, al momento si piazza in 12ma posizione.

Oltre alle vittorie sul campo, ora ne è arrivata un’altra per Jasmine. Il comune di Camaiore le conferirà presto la cittadinanza onoraria. Nata a Castelnuovo Garfagnana, Jasmine è cresciuta a Bagni di Lucca. Il consiglio comunale ha votato all’unanimità per questo provvedimento che, di fatto, rappresenta il massimo riconoscimento cittadino.

“Il senso di gratitudine, riconoscenza ed affetto è grande per questa donna (..) – le parole di Andrea Boccardo, presidente del consiglio comunale – Indubbio anche il legame con la Versilia per Jasmine cresciuta sotto la supervisione di Sergio Marrai. E’ storia di talento e forza di volontà quella della Paolini, storia di successo da onorare per i meriti di una campionessa vera ma anche come volano per la crescita dello sport e del tennis“. In attesa del conferimento della cittadinanza onoraria, Jasmine sarà in campo la prossima settimana al Wta di Wuhan, in Cina.