Deciso il futuro di Verstappen: annuncio sull’addio

Tra i protagonisti della Formula 1 più chiacchierati circa il prossimo futuro c’è Max Verstappen. Lascerà la Red Bull?

L’annata di Formula 1 per Max Verstappen sta proseguendo in un solco diverso rispetto alle ultime stagioni. Il predominio della sua Red Bull viene messo a dura prova di settimana in settimana da due concorrenti su tutte, ovvero la McLaren e la Ferrari, che spesso stanno riuscendo a spodestare il campione olandese. D’altronde è chiaro che la Scuderia austriaca stia vivendo un periodo di trasformazione interna, sia per quanto riguarda la gestione tecnica sia per quella relativa ai piloti che guideranno le due monoposto.

Molte dinamiche interne stanno cambiando, soprattutto in seguito allo scandalo estivo che ha coinvolto Chris Horner. È notizia di alcune settimane fa la decisione di Will Courtenay, responsabile della strategia di gara del team, di lasciare la Red Bull per la McLaren, dove ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Un cambiamento che avrà certamente impatto.

Inoltre, si tratta dell’ennesimo addio: prima di lui il direttore tecnico Adrian Newey, che ha firmato con Aston Martin come managing tecnica partner, e Jonathan Wheatley, che si è unito all’arrivo nel Circus di Audi, assumendo l’incarico di team principal. Una piccola rivoluzione che Horner ha provato a ridimensionare con ottimismo, mentre Jos Verstappen – padre di Max – si è mostrato preoccupato: “Horner minimizza sempre la situazione”.

F1, Max Verstappen lascia la Red Bull? L’annuncio è chiaro

È evidente in realtà che le modifiche all’asset dirigenziale e tecnico della Red Bull stiano comportando delle reazioni, che si possono notare in pista. Dopo le sette vittorie nelle prime dieci gare della stagione, Max Verstappen non è più riuscito a ribadirsi nelle otto gare successive. Ad oggi, dopo l’Azerbaigian, la McLaren è avanti nella classifica costruttori mentre in quella dei piloti Lando Norris è alle calcagna di Max. In merito a questa situazione è allora intervenuto Helmut Marko.

Intervistato da ‘Motorsport-total’, il famoso dirigente e consulente della Red Bull ha dichiarato: “Quando si vince tanto, è normale anche andare via. La posizione che abbiamo offerto a Courtenay non gli interessava, ma c’è Hannah Schmitz pronta a subentrare. Dobbiamo per il momento chiudere il mondiale vincendolo, poi pensiamo al 2025. Ciò che importante è che Max Verstappen resti con noi. Poi si sistema il resto”.

Dichiarazioni che fanno supporre che ad oggi la permanenza nel team del pilota campione del mondo non sia così scontata. È pur vero che esiste un contratto che lo lega alla Red Bull fino al 2028, ma alla luce dei cambiamenti generali e di qualche frizione di troppo, Verstappen potrebbe iniziare a tentennare dinanzi al corteggiamento soprattutto della Mercedes per il 2026.