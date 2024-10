Genoa, Blazquez conferma: “Club verso la cessione totale o parziale”

Il CEO del Genoa Andres Blazquez è tornato oggi a parlare della situazione del club ligure. I rossoblù sul campo vivono giorni di grande difficoltà, che hanno “costretto” la società a mandare la squadra in ritiro per ritrovarsi dopo il difficile avvio di stagione.

Il CEO del club rossoblù, nel contesto della riunione con l’Associazione Club Genoani ha parlato sia di campo che di extra campo.

Sul campo: “Sono andato in ritiro per stare vicino alla squadra, all’allenatore Gilardino e al direttore sportivo Ottolini – ha detto Blazquez, che poi ha tranquillizzato i tifosi –. A gennaio interverremo con tre colpi sul mercato per rinforzare la squadra”.

Sull’extracampo, Blazquez conferma che il gruppo punta a cedere in parte o completamente il Genoa: “Ci sono almeno tre o quattro gruppi che hanno dimostrato interesse vedendo il Genoa come una buona possibilità d’investimento, anche perché la situazione economica è migliore di quando i 777 hanno acquisito il Club. Il Genoa è oggi ancora di proprietà di 777 Partners, la responsabilità legale e penale è dello stesso Blazquez. A-Cap, società creditrice nei confronti di 777 Partners, ha tutto l’interesse a preservare o, se possibile, aumentare il valore del Genoa Cfc, questo anche nell’ottica di una cessione, totale o parziale, della società che, sicuramente, avverrà”.

Il gruppo 777 Partners però, di fatto non esiste più: “Il Red Star Parigi è in fase di vendita, lo Standard Liegi anche e per l’Everton è stato fatto un accordo con la famiglia Friedkin. Spors, (ds di 777 Footbal group) è il Group Sporting Director del gruppo ma in questo momento il gruppo sta andando via e non so cosa farà“.