Hamilton-Leclerc, il futuro Ferrari prende un’altra strada: annuncio ufficiale

Si avvicina il 2025, anno che tutti i tifosi Ferrari attendono: cambiamenti in vista per Leclerc con l’arrivo di Hamilton

Ancora sei gare in calendario, per concludere una annata 2024 in Formula Uno decisamente più intensa e incerta delle previsioni. Una stagione in cui diverse squadre e piloti hanno lottato e stanno lottando per la vittoria, quanto meno nelle singole gare, con il dominio incontrastato della Red Bull che è soltanto un vago ricordo. Anzi, Verstappen, pur ancora in testa al Mondiale, non vince da ben otto gare.

Non è riuscita a inserirsi nella lotta per il titolo, ma ha mostrato una grande crescita la Ferrari, che ha vinto tre Gran Premi fin qui, e qualcun altro potrebbe riuscire a vincerlo, visto il potenziale evidenziato nelle ultime gare. Ci sono state delle difficoltà, è vero, per le Rosse di Maranello, ma la strada intrapresa nel nuovo corso con Vasseur è quella giusta e i progressi si vedono.

In più, c’è già grande attesa, da tempo, per un 2025 in cui il Cavallino rampante potrà contare su una coppia da urlo come quella Hamilton-Leclerc. Nel corso dell’annata, il sette volte campione del mondo ha spazzato via i dubbi sulle sue eventuali poche motivazioni e sulle ruggini legate all’età, vincendo due Gran Premi e tornando al successo in pista che mancava dal 2021. Dunque, le prospettive per il futuro sembrano poter essere più che positive.

Hamilton in Ferrari, Leclerc accetta la sfida

A ribadirlo, è stato anche Charles Leclerc. Tra le perplessità emerse, sin dal momento dell’annuncio, da parte della Ferrari, dell’arrivo di Hamilton, quelle legate alla coesistenza tra i due e agli eventuali effetti, per il monegasco, di un compagno di squadra così ‘ingombrante’.

Leclerc, tuttavia, appare più carico che mai da questo punto di vista e lo ha dimostrato nelle sue dichiarazioni in una intervista congiunta concessa a ‘ESPN’ e ‘Therace.com’. “Nel 2025 il titolo è realistico, sono fiducioso – ha spiegato – L’arrivo di Hamilton? Sono curioso di potermi confrontare con lui in maniera diretta e a parità di macchina. Non so se ha dei punti deboli. Di sicuro, la sfida mi da’ grandi stimoli”.

La miglior risposta possibile agli spifferi, quella che tutti i tifosi della Ferrari volevano ascoltare dalla sua voce, per poter tornare a sognare in grande.