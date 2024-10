Inter, c’è una priorità definita: l’obiettivo di Inzaghi contro il Toro

Registrare la difesa è l’impellenza più grande alla quale ottemperare per l’Inter e di conseguenza anche per Simone Inzaghi. Dopo le pressioni mediatiche degli ultimi giorni, relativi a fattori extra campo dai quali il tecnico nerazzurro ha cercato di isolare la squadra, il lavoro ad Appiano è stato rivolto principalmente all’aspetto legato alla solidità della retroguardia.

I numeri dell’inizio stagione parlano chiaro, e raccontano di ben sette reti subite che poco aderiscono con lo score da record che aveva contraddistinto il cammino tricolore di dodici mesi fa.

Anche in Champions League, nonostante il rotondo 4-0 contro la Stella Rossa, i nerazzurri hanno palesato degli squilibri che un avversario più competitivo avrebbe potuto sfruttare in maniera decisamente più efficace. La gara di campionato contro il Torino, rappresenta un ostacolo dal livello di difficoltà ben più alto, vista l’ottima partenza dei granata, e soprattutto evidenzierà se il lavoro dei milanesi per porre rimedio all’emorragia in fase arretrata sia effettivamente arrivato ad un livello soddisfacente. Le avversarie non aspettano, ed i nerazzurri devono ricominciare a correre in maniera solida ed efficace.

Le indicazioni ancora sommarie a livello di formazione, evidenziano invece scelte già sostanzialmente compiute per la linea avanzata, dove la coppia Lautaro-Thuram tornerà dal primo minuto con l’obiettivo di tenere alta la vena realizzativa di entrambi i protagonisti e di conseguenza del resto della squadra.