Lazio, nel segno del Taty: due su due per Baroni in Europa League

Dopo il 3-0 sulla Dinamo Kiev, la Lazio di Marco Baroni si ripete in casa contro i francesi del Nizza: un sonoro 4-1 per i biancocelesti che dominano i rossoneri nell’arco dei 90 minuti concedendo poco e niente alla formazione allenata da Haise.

Un super Castellanos protagonista della serata sotto una pioggia battente: due reti per il Taty che festeggia al meglio il 26esimo compleanno. Le altre due marcature portano la firma di Pedro e Zaccagni che nel finale chiude definitivamente i giochi.

Il gol del momentaneo 2-1 è dell’ex Serie A Boga che sul finire della prima frazione di gioco ha accorciato le distanze di un match quasi mai in discussione. 3 successi nelle ultime 3 per la squadra capitolina: Dinamo Kiev, Torino e Nizza, con il club del presidente Lotito che proverà a fare poker prima della sosta contro l’ostico Empoli ancora imbattuto in campionato.