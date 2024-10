Lutto tremendo nello sport: il tennis piange la campionessa italiana

Un lutto tremendo ha colpito il tennis italiano quest’oggi: la campionessa italiana è scomparsa pochi minuti fa

Un dolore tremendo ha colpito il mondo del tennis oggi. Pochi minuti fa si è spenta Lea Pericoli, 89enne campionessa ed icona di questo sport al femminile. Un record dopo l’altro sui campi da tennis per la Pericoli che ha chiuso la carriera con ben 27 titoli all’attivo tra singolare, doppio e doppio misto nei campionati nazionali.

E si è fatta valere anche nei tornei del grande Slam: in un’epoca dove il tennis femminile non era certo ai massimi livelli, lei ha raggiunto al Roland Garros quattro volte gli ottavi (1955, 1960, 1964 e 1971) ed in tre occasioni lo stesso risultato l’ha centrato a Wimbledon (1965, 1967 e 1970).