Napoli, al “Maradona” arriva il Como: prove di fuga?

Chiuso ieri sera il capitolo coppe europee, la Serie A torna in campo già oggi nel tardo pomeriggio. E la prima squadra a scendere in campo, in casa, è proprio la prima in classifica: il Napoli che, alle 18:30, al Maradona ospita il Como. La formazione azzurra ha la possibilità di allungare in testa alla classifica e vivere una notte con 4 punti di vantaggio. Poi, starà a Udinese e Inter, domani, ridurre questa distanza.

Napoli, non puoi più nasconderti

A dispetto di quanto continui a sostenere a sostenere Antonio Conte, la pressione il Napoli la ha addosso. La squadra del tecnico salentino non può essere riduttivamente definita come una formazione che lo scorso anno è arrivata 10^. L’allenatore del Napoli prova a scaricare la pressione, ma il Napoli resta la squadra che ha vinto il penultimo scudetto e di quella formazione conserva un importante pezzo di telaio. Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Zambo Anguissa, Lobotka, Kvaratskhelia, Politano, Raspadori e Simeone, tutti loro sono stati protagonista della cavalcata del 3° scudetto. E chi non c’è più è stato sostituito adeguatamente. Basti pensare a Romelu Lukaku che, in Italia, lo scudetto lo ha vinto e ora gioca al posto di Victor Osimhen nell’attacco partenopeo.

Contro il Como

Nonostante sia tra le favorite allo scudetto e stasera parta con tutti i favori del pronostico, il Napoli dovrà fare attenzione al Como. La formazione lombarda, allenata da Cesc Fabregas, arriva da due vittorie di fila e vuole stupire ancora dopo la vittoria a Bergamo. I lariani hanno segnato 8 reti nelle ultime tre, quindi Buongiorno e compagni dovranno fare grande attenzione all’attacco di Fabregas. Con una sola sconfitta nelle ultime quattro, si può sicuramente dire che la formazione lombarda è una delle formazioni più in forma del nostro campionato. Gli azzurri dovranno fare grande attenzione quindi all’attacco con Cutrone e Fadera in grande forma.