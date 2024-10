Primo acuto europeo di Palladino: la Fiorentina vince e convince con i TNS

Un uno-due micidiale targato Adli-Kean: dopo le due finali perse con West Ham e Olympiacos, la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino vince la prima giornata in Conference League contro i The New Saints.

Partire al meglio e vincere erano due parole d’obbligo per la formazione viola che dopo le difficoltà riscontrate ai play-off contro la Puskas Akademia, nella prima giornata della competizione europea, di fronte al pubblico amico, ha superato la squadra gallese con un netto 2-0.

Un risultato sicuramente stretto per i gigliati che dopo le tante occasioni sciupate nella prima frazione di gioco (traversa di Mandragora inclusa), ha sbloccato la gara soltanto nella ripresa.

Testa ora al campionato dopo i 4 punti conquistati nelle ultime tre giornate contro Atalanta, Lazio ed Empoli, con la Fiorentina che riceve al Franchi un Milan ferito dopo il ko della BayArena nel big match della settima giornata di Serie A.