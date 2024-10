Alonso contro Verstappen: arriva il colpo di scena

Colpo di scena in Formula 1: Fernando Alonso si è schierato contro Max Verstappen, le sue parole hanno gelato i tifosi

Max Verstappen sta vivendo certamente uno dei periodi più complicati degli ultimi anni. Il tre volte iridato e campione del mondo in carica sta cercando di difendere con le unghie e con i denti il vantaggio in classifica piloti su un lanciatissimo Lando Norris, che con il successo di Singapore si è portato a 52 punti dall’olandese della Red Bull quando mancano sei gare al termine della stagione.

Ma non è tutto, perché di recente Verstappen ha dovuto ingoiare anche una penalità per aver imprecato durante la conferenza stampa che ha preceduto il weekend a Marina Bay, che si è poi concluso con il successo di Lando Norris (McLaren) proprio davanti al tre volte campione del mondo di F1.

L’olandese ha infatti pronunciato la parola “f***ed“: solitamente di fronte a queste situazioni la FIA si limita a multare i responsabili, ma stavolta ha ritenuto opportuno condannare il leader della classifica iridata a “svolgere lavori di pubblica utilità“.

Alonso contro Verstappen: lo spagnolo non le manda a dire

Una decisione che non è piaciuta a molti piloti di F1, tra cui il grande rivale Lewis Hamilton: il 7 volte campione del mondo ha invitato Verstappen a non rispettare la sanzione inflitta dalla FIA. Non la pensa così Fernando Alonso, che in un’intervista a ‘Marca’ ha parlato anche di questo episodio spiegando che un pilota di F1 ha una grande responsabilità nei confronti dei suoi fan.

Alonso ha infatti sottolineato che proprio quando accadono queste cose ci si deve ricordare che c’è “un sacco di gente che ci guarda“. Il pilota della Aston Martin ha poi affermato che le persone di dominio pubblico, piloti compresi, devono comportarsi in modo decente proprio per la grande responsabilità che i fan si aspettano da questi personaggi.

“Se vuoi, devi essere un esempio e se non lo sei, devi farlo – ha detto Alonso a ‘Marca’ – Se vuoi dire qualcosa che non è corretto, devi contenerti ed essere politicamente corretto”. Al momento la penalità inflitta a Max Verstappen è confermata, anche se in vista del prossimo Gran Premio degli Stati Uniti – che si correrà ad Austin, in Texas, domenica 20 ottobre – i piloti di Formula 1 discuteranno anche di questo aspetto con la FIA.