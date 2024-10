Atalanta, Gasperini: “Squadra in crescita. Gli infortunati…”

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, al termine della sfida con il Torino. “La squadra è già in crescita da parecchie settimane, poi è chiaro che i risultati fanno perdere il giudizio e la ragione. È vero che abbiamo bucato la partita col Como, ma prima c’è stata la gara con l’Arsenal. A Bologna abbiamo fatto un’ottima gara. Il Genoa è una squadra forte, difficile da affrontare, ha fatto un gran campionato in Serie B con Gilardino, ha fatto bene anche l’anno scorso, ha avuto un momento di difficoltà adesso”.

Retegui. “Lo abbiamo scoperto da subito, soprattutto oggi è stato molto preciso e partecipe del gioco, è chiaro che quando in attacco hai questa qualità. Le azioni sono state spesso di qualità, è chiaro che se riusciamo a fare reparto come fatto oggi diventiamo più forti”.

Infortunati? “Brescianini non so se basterà la sosta, Djimsiti credo che recupererà. Dobbiamo vedere Kossounou, abbiamo fiducia anche per Ruggeri”.