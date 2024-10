Clamoroso Tamberi, arriva una scelta inaspettata: da oggi sarà tutto diverso

Gianmarco Tamberi ha fatto sognare tutti i suoi tifosi e gli appassionati italiani con le sue imprese. Intanto arriva una novità che lo riguarda da vicino: cambia tutto

Un personaggio come lui è sempre al centro dell’attenzione, sia quando si presenta in pedana per una gara di salto in alto, sia quando presenzia a qualche appuntamento a livello pubblico. Questa volta il suo nome è associato ad una splendida iniziativa.

Gianmarco Tamberi è stato uno degli sportivi italiani più amati (ma anche ‘odiati’) degli ultimi anni. Non a tutti è sempre andato a genio il suo modo di fare, di intendere la vita e di gestire la propria immagine. Un personaggio di certo spartiacque, in grado di trascinare le folle e magari di stare antipatico a qualcuno, con quel suo stile scanzonato, da “halfshave“. Di certo i risultati hanno parlato per lui, visto che a Tokyo ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto, coronando un sogno che inseguiva da bambino e completando una serie di successi straordinari nella sua carriera. Nel suo palmares non manca praticamente nulla, considerando la vittoria ai Mondiali di Budapest e le tre affermazioni a livello continentale.

Purtroppo la fortuna non ha girato nella sua direzione in occasione delle Olimpiadi di Parigi, dove Gimbo si presentava da campione in carica e dove aveva avuto l’onore di rappresentare tutta la spedizione azzurra come portabandiera. Che qualcosa non fosse andato per il verso giusto lo aveva intuito dai segnali non positivi della cerimonia inaugurale, dove aveva perso la fede nuziale nella Senna, nella sfilata in barca. Poi i malanni fisici con le coliche renali e la presenza forzata ma non competitiva alla finale dell’alto. Un vero peccato per un campione come lui.

Gianmarco Tamberi testimonial della Regione Marche: il suo volto al posto di Roberto Mancini

Gianmarco Tamberi è uno che però sa rialzarsi in fretta e di sicuro non perde il sorriso solo per un malanno o una gara andata male. Di certo il dolore rimane, perché per i Giochi ci si prepara incessantemente per 4 lunghissimi anni e adesso la rincorsa a Los Angeles 2028 è davvero lunga.

Nel mentre, cercando di capire cosa avverrà nel prossimo quadriennio e se avrà ancora la forza di presentarsi alla prossima edizione olimpica, Tamberi ha accolto favorevolmente una notizia che lo riguarda da vicino, ovvero l’essere diventato testimonial della Regione Marche, la sua terra d’origine. Gimbo, già protagonista della campagna social regionale “Fai un salto nelle Marche” negli scorsi due anni, adesso ha preso il posto di Roberto Mancini, impegnato nelle sue esperienze arabe. Fino al 2026 sarà compito del saltatore in alto più famoso in Italia portare in giro per il mondo l’immagine immortale del territorio marchigiano.

Il presidente della Regione con delega al Turismo Francesco Acquaroli, insieme a Marco Bruschini direttore di Atim e Massimiliano Polacco delegato della Camera di Commercio delle Marche, hanno puntato forte su una figura di primo piano come Tamberi, sicuri di poter vincere la sfida.