Dramma per Sinner: non è più il numero uno

Brutte notizie per Jannik Sinner: non è il numero uno nel mondo del tennis dopo la sconfitta subita. Arriva il clamoroso annuncio, ecco i dettagli

Jannik Sinner è uscito battuto dopo un’epica battaglia contro Carlos Alcaraz dalla finale dell’ATP di Pechino. Il successo è andato allo spagnolo dopo tre set tutti giocati all’ultimo sangue tra i due talenti più luminosi del tennis. Come capita spesso quando l’azzurro e l’iberico si trovano contro, vengono fuori partite bellissime per tutti gli appassionati.

A sorridere è ancora una volta Alcaraz, con il classe 2001 italiano che sembra soffrire nel confronto diretto con lo spagnolo. Quest’anno Sinner è uscito sconfitto troppo spesso quando sulla sua strada si è trovato il classe 2003. I due si sono divisi i quattro grandi Slam con due successi a testa (al tennista di San Candido sono andati US Open e Australian Open, lo spagnolo ha trionfato a Wimbledon e al Roland Garros) mentre la vetta del ranking ATP ad oggi premia in maniera netta l’azzurro, anche grazie ad un finale di 2023 da urlo.

Sinner non è più il numero uno al mondo? L’annuncio

Sicuramente però la sconfitta in finale contro la sua nemesi non avrà fatto piacere all’altoatesino che adesso ha un problema: come riuscire finalmente a battere Alcaraz quando se lo troverà di fronte, in un confronto diretto. E intanto arrivano sentenze impietose! Un’altra grana da aggiungere, oltre quella relativa alla riapertura del caso doping che tiene banco in questi giorni e che può portare ad una squalifica di uno o due anni.

Non è un bel periodo per l’italiano che prova a restar concentrato sul campo e non sulle vicende extra. Dopo il match è tempo di analisi per diversi fan e addetti ai lavori che stanno commentando la prova messa su dai due, specialmente quella di Sinner. Alcuni stanno ponendo l’accento sulla forza dello spagnolo, soprattutto nell’uno contro uno.

“Alcaraz è il migliore tennista al mondo nell’incontro singolo. Sinner è indubbiamente più continuo, lo spagnolo ogni tanto perde dei match con avversari di livello inferiore mentre Sinner è un rullo compressore. Tra i due però è Alcaraz a giocare un tennis migliore“, scrive un utente su “X”. Il pensiero è condiviso da una parte degli appassionati nel mondo delle racchette.

Il limite di Alcaraz è la continuità, dove deve sicuramente migliorare. Al tempo stesso l’italiano dovrà cercare di ridurre il gap con lo spagnolo sullo scontro diretto. Intanto per molti la sentenza è arrivata: non è Sinner il numero uno al mondo ma Alcaraz.