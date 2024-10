Inter, Inzaghi: “Sofferenza finale? Positivo vincere tre gare in sette giorni”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo casalingo per 3-2 contro il Torino.

Troppa sofferenza nel finale: “Partiamo dal fatto che la squadra ha fatto 3 vittorie in settimana. Dovevamo reagire dopo il derby e alla squadra non posso dire nulla. Dobbiamo migliorare in certi aspetti, paghiamo a caro prezzo tutto quanto. Stiamo lavorando tantissimo su dei dettagli da limare. I ragazzi hanno un grandissimo spirito, la partita di oggi non può finire 3-2 per quanto creato. Vedere una squadra che fa 3 partite così mi fa dire bravi a questi ragazzi. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, nella nostra area dobbiamo prestare tutti più attenzione”.

Inter, Inzaghi continua così

Bastoni, Calhanoglu e Mkhitaryan sono gli insostituibili: “In questo momento mi sembravano tre giocatori in grado di fare tre gare in settimana. A tutti e tre ho tolto qualche minuto, ho bisogno di tutti e mi mettono in difficoltà perché si allenano bene”.

Più attenzione in Europa: “Cambiati interpreti e avversari, sia col City che con la Stella Rossa potevamo prendere gol. Ci sono momenti così e dobbiamo lavorare. Siamo stati tanto sul campo, quello che stiamo facendo non basta ma i ragazzi ci stiamo mettendo tutto. Non lasciamo nulla al caso, stiamo pagando più del dovuto ma sia oggi che a Udine abbiamo approcciato bene e meritato ampiamente la vittoria”.