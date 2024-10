Inter-Torino 3-2, Thuram fa volare Inzaghi

Un super Thuram lancia l’Inter al secondo posto. L’attaccante segna una tripletta e vola a 7 gol in campionato, agganciando Retegui in vetta alla classifica cannonieri. Brutto infortunio per Zapata al ginocchio. Il centravanti colombiano è uscito in barella. Per il Torino in gol lo stesso Zapata e Vlasic su rigore. Granata in 10 per quasi tutta la gara dopo l’espulsione di Maripan.

Inter-Torino, le formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Zapata. All. Vanoli

La partita, il primo tempo

Parte meglio il Toro ma non la sblocca. Al 20′ Maripan inizialmente ammonito viene espulso dopo intervento VAR. ll Toro rimane in inferiorità numerica complice l’intervenuto molto duro del difensore, che ha rischiato davvero di fare male a Thuram. 5 Minuti e lo stesso Thuram sblocca la gara. Pallone perfetto di Bastoni, bravo a pescare Thuram all’interno dell’area di rigore del Toro. L’attaccante allora conclude a rete con uno splendido colpo di testa, che vale il vantaggio dell’Inter. L’Inter sfiora 3 volte il raddoppio per poi trovarlo al 36′, ancora con Thuram. Thuram colpisce ancora con un colpo di testa, sfruttando un super assist di Acerbi e prendendo il tempo su Coco in area di rigore. Un minuto e Zapata accorcia le distanze. Toro che accorcia subito le distanze con Zapata, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva dell’Inter e un ottimo passaggio di Gineitis. Il colombiano in area non sbaglia, insaccando l’1-2 con un destro all’incrocio dei pali. In chiusura di primo tempo due volte Dimarco e Darmian sfiorano il 3-1.

La partita, il secondo tempo

Nella ripresa l’Inter sfiora più volte il terzo gol con Lautaro e Calhanoglu per poi trovarlo ancora con Thuram. Thuram raccoglie un pallone in area dopo un colpo di testa di Lautaro, fermato da un reattivo Milinkovic-Savic su cross di Bastoni. Il portiere però non può far nulla sul tap-in del francese, che da pochi passi insacca il 3-1 interista con un destro. Al 81′ grave infortunio al ginocchio per Zapata dopo un contrasto con Acerbi. 4 minuti e il Toro guadagna un rigore. Masina viene atterrato da Calhanoglu in area. Contatto lieve ma irregolare secondo Marcenaro: grande chance per i granata. Dal dischetto Vlasic trova il 3-2 superando Sommer. L’Inter sfiora il gol ancora con Frattesi e Zielinski ma non lo trova. Finisce 3-2 per i nerazzurri. Inter ora seconda.