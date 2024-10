Siamo entrati nel vivo della 7ª giornata di Serie A. Con la vittoria di ieri sul Como, il Napoli di Antonio Conte ha già blindato il primo posto per questo turno e le dirette concorrenti sono chiamate a vincere per non rimanere indietro in classifica. Fra queste ci sono Inter e Torino, che alle 20:45 si affronteranno a San Siro. In attesa di Juventus e Milan.

Inter-Torino, le ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Zapata. All. Vanoli