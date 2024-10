Lutto nel mondo dello sport: messaggio strappalacrime

Un gravissimo lutto ha colpito, nelle ultime ore, il mondo dello sport. Cordoglio per la scomparsa di un grande protagonista

Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di un grande dirigente che ha ricoperto ruoli importanti in più ambiti. Immediato il cordoglio per il lutto da parte delle istituzioni e di coloro che hanno lavorato con lui.

All’età di 85 anni, ci ha lasciato Franco Chimenti. Pochi giorni fa, precisamente il 16 settembre, era stato eletto nuovamente come numero uno della Federgolf. Nativo di Napoli, il 7 agosto del 1939, è stato a lungo Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica all’Università ‘La Sapienza’ di Roma (dove ha ricoperto anche il ruolo di Preside).

Nel corso della sua vita è stato membro della New York Academy of Scienses. Accademico delle Scienze Medico Biologiche, Accademico del Nobile Collegio Chimico Farmaceutico. Dal 1970 al 2000 è stato Presidente dell’Istituto di Ricerca Dermocosmetica. Oltre alla carriera accademica, ha dedicato allo sport la maggior parte della sua vita lavorativa, occupandosi di golf e non solo.

Lutto nello sport, addio a Franco Chimenti:

Su tutti i campi di Serie A sarà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare, la figura di Franco Chimenti che ha ricoperto ruoli dirigenziali anche nel calcio. Dal 1981 al 1985 è stato Vicepresidente della Lazio. Nel 1986, invece, è stato eletto presidente. Dieci anni più tardi è è diventato Consigliere della Federazione Italiana Golf (successivamente nominato anche Vicepresidente).

Nel 2002, per la prima volta, è stato eletto come Presidente della Federazione Italiana Golf ed è entrato a far parte del Consiglio Nazionale Coni. Un ruolo che ha ottenuto vincendo le elezioni per ben 4 volte. L’ultima, appunto, lo scorso settembre.

La Lazio lo ha ricordato con un comunicato commovente. Lo stesso ha voluto fare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con un tweet sul suo account ufficiale di “X”: “Franco Chimenti è stato un grande personaggio dello sport e non solo. Un grande uomo e un signore. Ho avuto il privilegio di conoscerlo e di frequentarlo e non sono mai stati incontri banali, perché Franco non era una persona banale“.

Nella giornata di venerdì 4 ottobre, dalle ore 12 alle 18 e in quella di sabato 5 ottobre (dalle 9 alle 12) è stata allestita la camera ardente al Salone d’Onore del CONI. Sempre nel pomeriggio di sabato, alle ore 14.30, si sono svolti i funerali di Chimenti presso la Chiesa di San Roberto Bellarmino a Roma. In tantissimi, tra conoscenti e addetti allo sport, hanno voluto rivolgergli l’ultimo saluto.