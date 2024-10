Manuel Bortuzzo commuove gli italiani, l’ultima decisione è da brividi

Manuel Bortuzzo, dopo una strepitosa medaglia di bronzo agli ultimi Giochi di Parigi, commuove ancora una volta l’Italia

Gli scorsi mesi estivi a livello sportivo sono stati caratterizzati da due eventi di carattere mondiale che ogni quattro anni attraggono tifosi ed appassionati di ogni genere di disciplina sportiva da ogni angolo del pianeta: si tratta delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. L’Italia in queste due manifestazioni ha fatto una bella figura con tante medaglie vinte in moltissimi sport differenti, sia per quanto riguarda le discipline di squadra che quelle individuali.

Un atleta che ha stupito positivamente tutti quanti e che ha ricevuto valanghe di applausi e complimenti è stato Manuel Bortuzzo che nel corso delle Paralimpiadi parigine, che si sono tenute nelle scorse settimane, ha stabilito il record italiano nel nuoto nella categoria dei 100 metri rana SB4. Questa eccellente prestazione è valsa al nuotatore triestino la medaglia di bronzo che ha fatto esultate tutti gli appassionati azzurri.

Manuel Bortuzzo ancora sotto ai riflettori: la sua decisione strappa di nuovo applausi

In questi giorni si sta svolgendo un grande evento che riguarda la Marina militare italiana, ovvero il viaggio della Amerigo Vespucci, storico veliero nostrano che ha compiuto 93 anni e che ha raggiunto l’Australia in virtù della ventiquattresima tappa del tour mondiale che è partito nel mese di luglio 2023 dal porto di Genova. Adesso l’imbarcazione simbolo della Marina militare ha raggiunto le coste della città di Darwin in Australia e ci rimarrà fino al 7 ottobre.

Qui, oltre agli equipaggi del veliero, saranno presenti anche Valentino Valentini (viceministro del ministero delle imprese e del “Made in Italy”), Paolo Crudele (ambasciatore italiano in Australia), Gioacchino Alfano (il presidente di Difesa Servizi), Andrea Stella (il presidente dell’associazione “Lo Spirito di Stella”), e infine Manuel Bortuzzo.

Assieme al resto del Villaggio Italia presente nella città di Darwin, il nuotatore azzurro classe 1999 parteciperà in Australia ad alcuni eventi per promuovere le eccellenze italiane e ci sarà modo di scoprire sessioni di approfondimento sull’attività di ricerca dedicata agli ecosistemi marini, una delle prerogative della Marina militare.

Non solo sport però, a Darwin saranno promosse anche tutte le altre bellezze dell’Italia per mostrare un’immagine completa a 360° del nostro Paese: saranno poste sotto i riflettori anche le eccellenze nell’arte, nella cultura, nella musica, nel cinema, nella tecnologia, nel cibo e nella ricerca scientifica.