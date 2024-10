Marcell Jacobs avvisato, è appena arrivata la decisione definitiva!

Ci sono novità importanti per Marcell Jacobs: la decisione definitiva è stata appena presa, ora l’atleta azzurro è avvisato

Dopo un periodo sicuramente non del tutto indimenticabile Marcell Jacobs cercherà il riscatto nel 2025, un anno in cui lo attendono diversi appuntamenti. L’atleta azzurro non è riuscito a centrare la medaglia negli ultimi Giochi Olimpici di Parigi, concludendo comunque con un buon quinto posto nella finale dei 100 metri.

Più di qualcuno si aspettava un’ulteriore crescita al Galà dei Castelli, il meeting che si è tenuto qualche settimana fa a Bellinzona, in Svizzera. Tuttavia Jacobs non è riuscito ad andare oltre il quarto posto nella finale dei 100 metri, probabilmente a causa della stanchezza accumulata dai tanti impegni degli ultimi tempi. Jacobs ha chiuso in 10’12” dietro il giamaicano Blake, il sudafricano Simbine e il camerunese Eseme.

I fan di Jacobs sono convinti che presto il velocista medaglia d’oro a Tokyo 2020 tornerà ai suoi consueti livelli. Proprio ieri è arrivata una decisione che di certo interesserà molto Jacobs: l’edizione numero 45 del Golden Gala Pietro Mennea ha finalmente una data ufficiale. Il più importante meeting italiano si terrà venerdì 6 giugno 2025, come sempre allo Stadio Olimpico di Roma: l’appuntamento tornerà a essere la prima tappa europea della Wanda Diamond League.

Jacobs avvisato: comunicata la data, ora è ufficiale

Il programma romano prevederà 14 specialità, divise in 7 per la categoria maschile e 7 per la femminile. Gli uomini gareggeranno nei 100, 400, 1500, 110 ostacoli, salto in alto, salto in lungo e peso; le donne, invece, si daranno battaglia nei 200, 1500, 5000, 400 ostacoli, salto con l’asta, triplo e disco. In tutte queste gare verranno messi in palio punti preziosi per ottenere la qualificazione alle finali di Zurigo, previste per il 27 e 28 agosto, giusto un paio di settimane prima del via ai Mondiali di Tokyo. Nell’evento di Zurigo verranno decretati i 32 campioni della Diamond League.

Il circuito prenderà il via il 26 aprile con il primo appuntamento a Xiamen, in Cina. Il 3 maggio ci si sposterà a Shanghai, mentre il 16 maggio sarà la volta di Doha. Dopo il 25 maggio a Rabat ecco il 6 giugno a Roma, prima di sbarcare il 12 giugno a Oslo. Poi il 15 giugno a Stoccolma, il 20 giugno a Parigi, il 5 luglio a Eugene (Stati Uniti) e l’11 luglio di nuovo in Europa, nel Principato di Monaco.

Il 19 luglio appuntamento a Londra, prima di spostarsi a Slesia (Polonia) il 16 agosto e poi a Losanna il 20 agosto. Le due tappe che chiudono il circuito sono Bruxelles (22 agosto) e appunto Zurigo (27-28 agosto).