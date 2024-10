Novak Djokovic, niente da fare: l’ultima novità abbatte i suoi tifosi

Novak Djokovic è pronto a tornare in campo al Masters di Shanghai. Prima del debutto è arrivata una notizia che lo riguarda direttamente

Un 2024 decisamente anomalo per Novak Djokovic. Fa davvero impressione lo zero nella casella dei titoli vinti in questa stagione dal campione serbo che si è preso comunque la grande soddisfazione di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi.

Era l’unico grande trofeo che mancava al suo palmares. Nole se l’è preso con una prestazione epica contro Carlos Alcaraz, una dimostrazione di forza impressionante che ha confermato ulteriormente il suo status di fuoriclasse assoluto. Olimpiadi a parte, tuttavia, quella in corso è stata la peggior stagione per l’ex numero uno del mondo. Nessun trofeo vinto e miglior risultato ottenuto con la finale di Wimbledon, persa malamente contro lo stesso Alcaraz.

Dopo Parigi, Djokovic ha disputato solo tre partite, tutte allo Us Open dove è stato eliminato da Popyrin al terzo turno. Un’altra defezione inaspettata che gli è costata anche la perdita del secondo posto nel ranking Atp, anche se quest’ultimo, come dichiarato dallo stesso campione serbo non rappresenta più una priorità per lui.

Djokovic, Nadal e Federer superati: il record è di Alcaraz

La parte finale della stagione comincia per Djokovic con la partecipazione al Masters di Shanghai, torneo che si concluderà domenica 13 ottobre. Il serbo esordirà con l’americano Michelsen. L’obiettivo minimo è di superare almeno i primi turni per accumulare punti utili per la Race e la qualificazione alle Atp Finals di Torino.

Djokovic non può essere considerato tra i favoriti del Masters asiatico. Ruolo quest’ultimo che spetta di diritto a Sinner e Alcaraz, protagonisti mercoledì scorso della splendida finale di Pechino vinta dallo spagnolo in tre set con uno spettacolare tie break al terzo set.

Proprio il trionfo di Shanghai ha permesso al fuoriclasse spagnolo di ottenere un record davvero significativo, un’impresa che non è riuscita allo stesso Djokovic oltre a Federer e Nadal. Alcaraz è diventato infatti il tennista più giovane ad aver vinto un titolo 500 su tutte le superfici di gioco. Lo spagnolo si era imposto precedentemente sulla terra di Barcellona e Rio de Janeiro nonché sull’erba del Queen’s. Ora ha aggiunto un titolo sul cemento.

Djokovic ne ha conquistati 15 in carriera ma tutti sul cemento. Federer si è fermato a quota 24 ma di questi nessuno su terra. Nadal è stato “sfortunato”. Quando vinse il Queen’s nel 2008, infatti, il torneo londinese era ancora un 250. Qualche rimpianto per Sinner. Nel 2024, Jannik ha vinto due 500 sul cemento di Rotterdam e sull’erba di Halle. Qualora ci fosse riuscito anche a Shanghai, il record di Alcaraz poteva essere provvisoriamente suo. Carlos, infatti, ha due anni in meno di Sinner e avrebbe potuto batterlo nelle stagioni avvenire.