Federica Pellegrini, rivelazione sconcertante in diretta: fan attoniti

Rivelazione incredibile su Federica Pellegrini, nessuno poteva mai immaginarlo: i fan restano spiazzati, è successo davvero

Federica Pellegrini resta al centro dell’attenzione mediatica. Anche se forse non per i motivi che qualcuno si potrebbe aspettare. Da quando ha messo fine alla propria carriera agonistica, la Divina non è certo scomparsa dai radar. Si è dedicata alla propria vita sentimentale, ma si è anche trasformata in un personaggio televisivo molto in vista, e anche per questo negli ultimi giorni si è attirata una critica incredibile, un vero e proprio attacco diretto alla sua persona che ha sconcertato i suoi fan.

Stavolta Ceccon non c’entra niente. Per quanto negli ultimi tempi l’ex nuotatrice sia stata tirata in ballo da una dichiarazione piuttosto improvvida del fresco oro olimpico di Parigi, l’ultimo affondo sull’ex regina del nuoto mondiale è arrivato da un personaggio che con lo sport non ha nulla a che fare.

Come abbiamo detto, negli ultimi anni Pellegrini si è infatti rimessa in gioco in altri ambiti, in particolare nel mondo dello spettacolo, senza tirarsi indietro. Ha preso parte un paio d’anni fa a Pechino Express, con ottimi risultati, e in questo 2024 ha deciso di accettare la sfida di Ballando con le Stelle, nonostante la danza non sia proprio il suo forte. E qualcuno evidentemente non ha apprezzato questa sua scelta, come fatto intendere da una rivelazione che ha gelato completamente tutti i suoi fan.

Attacco diretto contro Federica Pellegrini: colpo di scena incredibile

Può sembrare incredibile, ma a tirare in ballo (è proprio il caso di dirlo) Federica Pellegrini è stato un programma televisivo con cui finora non ha avuto nulla a che fare: il Grande Fratello. Il conduttore dell’edizione 2024 del noto reality show nella puntata del 3 ottobre si è infatti lasciato andare a un commento che in molti hanno definito una vera e propria gaffe.

Evidentemente Alfonso Signorini non è tra gli spettatori che stanno maggiormente apprezzando le performance di Federica all’interno di Ballando, e non ha fatto nulla per nasconderlo. Anzi, lo ha detto platealmente, lasciandosi andare a una frase che qualcuno ha interpretato come una stoccata alla concorrenza, ma che resta soprattutto una valutazione critica nei confronti dell’ex nuotatrice.

Ma cos’ha detto Signorini di così clamoroso da destare tanto scalpore? Facciamo ordine. Tutto è successo quando, per sciogliere un po’ il ghiaccio tra due inquilini della casa, Shaila e Javier, il conduttore ha deciso di organizzare un tango a sorpresa, per indurli a ballare tra di loro.

Una strategia che non ha però dato i frutti sperati. L’ex tronista è sembrato infatti piuttosto legato e non ha offerto la performance che in molti si sarebbero aspettati da un uomo di origine argentina. Anche per questo motivo, per pungolarlo, Signorini si è lasciato andare a questa stoccata clamorosa: “Sei peggio della Pellegrini a Ballando“.

Una frase che ha destato un certo scalpore e che non è andata giù a tanti fan di Federica. Anche perché la stessa Divina in queste prime esperienze a Ballando non sta certo ricevendo complimenti dai giudici, e al momento non ha certamente bisogno di prese in giro così plateali e, per certi versi, gratuite.