Juve fermata dal Cagliari: due rigori, Marin risponde a Vlahovic. 1-1 allo Stadium

Due rigori, un gol per parte: Juventus-Cagliari termina 1-1. A Vlahovic ha risposto Marin. Bianconeri che la sbloccano nel primo tempo con il rigore trasformato da Vlahovic. I sardi sono un osso duro perché la partita diventa equilibrata e nella ripresa la banda di Nicola alza il baricentro e i giri del motore.

L’occasione di Vlahovic per il raddoppio è clamorosa (piatto mancino da pochi passi), ed ecco il pari di Marin dagli undici metri (fallo di Douglas Luiz). Poi Conceicao viene espulso per doppia ammonizione, Obert fa tremare il palo di Di Gregorio. Finisce in parità: primo gol incassato dai bianconeri in campionato.