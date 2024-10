Nadal, botta tremenda per i suoi tifosi: l’annuncio è di pochi istanti fa

Dichiarazioni inaspettate quelle appena arrivate su Nadal sempre più messo in ombra in questa fase della sua carriera

Continua a imperversare tra gli appassionati la fatidica domanda relativa a chi sarà il prossimo campione che scriverà altre pagine indimenticabili di tennis. Ce lo si chiede spesso tra gli appassionati soprattutto quando a battersi sono due atleti del calibro di Sinnee e Alcaraz, i quali si sono spartiti gli Slam del 2024.

Al contempo, ci si chiede anche se leggende del calibro di Novak Djokovic e Rafa Nadal abbiano ancora forza a sufficienza per schermare questi due talenti. Per quanto riguarda il serbo, la recente medaglia d’oro a Parigi 2024 dimostra che lui la voglia di vincere ce l’ha ancora mentre, per quanto riguarda Rafa, ci sono segnali che questa possa essere l’ultima stagione prima del ritiro.

Mats Wilander snobba Nadal e incorona Alcaraz e Sinner

Indubbiamente, in uno sport come il tennis, l’integrità fisica è una priorità assoluta. Se, ad esempio, Djokovic può considerarsi ancora all’altezza della situazione, non si può dire la medesima cosa di Nadal che non a caso ha saltato anche l’ultima Laver Cup in quanto non al meglio della condizione.

E questo è un dato importante da sottolineare anche per Mats Wilander, numero 1 del ranking Atp a fine anni ’80 e vincitore di ben sette Slam, uno dei più grandi sempre sulla terra rossa. Lo svedese ha detto la sua in una recente intervista incentrata sulla rivalità tra Sinner e Alcaraz, appena scontratisi a Pechino in finale.

“Considero Alcaraz-Sinner uno dei migliori eventi sportivi di sempre. Ogni singola volta che giocano creano suspense e intrattenimento“. Così lo svedese, che ne approfitta anche per compiere un paragone con i Big Three del tennis del nuovo millennio ovvero Nadal, Djokovic e Federer.

“Entrambi stanno seguendo le orme dei Big Three in termini di livello di gioco. Spero che Roger, Novak e Rafa non stiano ascoltando, ma in termini di livello di gioco – continua Wilander -, quando Sinner e Alcaraz sono al meglio, è impossibile che qualcuno abbia mai giocato un tennis migliore del loro“. Dichiarazioni esagerate o veritiere? Di sicuro, sia Alcaraz che Sinner si impegneranno al massimo per seguire le orme dei tre grandi del tennis. Entrambi sono impegnati al Masters di Shanghai, il penultimo della stagione prima di quello di Bercy in programma a fine mese.