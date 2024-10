Primavera 1, Fiorentina nuova capolista: crollo Juve

Vince 2-0 la Fiorentina contro la Juventus volando così in vetta alla classifica del campionato primavera. Gigliati che la sbloccano nel primo tempo. Dal dischetto è freddo Rubino. Nella ripresa il raddoppio porta poi la firma di uno scatenato Maat Caprini. Chi non approfitta del ko bianconero è il Milan. Ko 3-1 a Bologna. Rossoneri avanti subito con Bomoni. Il Bologna non si abbatte e la ribalta. Prima con Ebone su sviluppi di corner e poi con Laberski su assist di Byar tre minuti dopo. Nella ripresa è poi l’austriaco Markovic a trovare il definitivo 3-1.

Primavera, le altre della domenica

Pareggiano 1-1 Atalanta e Monza. Dea avanti al 29′ con un gran destro del solito Fiogbe. Pari brianzolo al 90′ il timbro di testa da corner è di Domanico. Vince poi 2-3 il Sassuolo contro il Genoa a sbloccarla è però il Grifone con Rossi. Pari neroverde al 51′. La rete è di Sandro. 8 minuti ed è ancora Sandro a porta vuota a siglare il 2-1 Sassuolo. Al 72′ è poi Ahnor fresco dell’esordio in Serie A a trovare il 2-2 per il Grifone. Grifone che crolla nel recupero quando Weiss con un destro da fuori trova il 2-3 per gli uomini di Bigica. Termina poi 1-3 la sfida tra Udinese e Lazio. A sbloccarla sono però i friulani con il quarto gol consecutivo di Pejičić. Lazio che reagisce e la ribalta. Prima il pari di Munoz all’ora di gioco. Poi l’1-2 di Sulejmani al 67′, di testa sul secondo palo. 3-1 finale che porta poi la firma di Gelli che a porta vuota chiude definitivamente il match.