Serie A, Monza-Roma 1-1: succede tutto nel 2° tempo, Mota risponde a Dovbyk

Pareggio ed equilibrio a Monza, tra i brianzoli padroni di casa e la Roma di Ivan Juric. La squadra giallorossa pareggia e una gara di cui non ha mai avuto pieno controllo, nemmeno quando Dovbyk segna ancora il 3° gol della sua stagione in Serie A, il 4° in generale. Il Monza, dal canto suo, continua a collezionare pareggi importanti, ma nessuna vittoria.

Nel primo tempo, regna l’equilibrio. La Roma mantiene il possesso, mentre lil Monza agisce di rimessa. Al quarto d’ora, Dovbyk porta avanti i giallorossi, ma il gol secondo il VAR è viziato da una posizione di fuorigioco. La Penna va a rivedere il gol al monitor e annulla la rete.

Un minuto più tardi, Daniel Maldini, fresco di convocazione in Nazionale, costringe Svilar all’ennesimo grande intervento della sua esperienza romanista.

Le occasioni non mancano, soprattutto lato Roma perché Pellegrini ha una buona occasione dopo il 20°, ma non la sfrutta e così al pareggio il Monza arriva con lo 0-0 probabilmente sperato.

Nel secondo tempo, arrivano anche i gol. Al 61’, Dovbyk trova il vantaggio per la squadra capitolina, questa volta regolare. L’ucraino servito in profondità, entrato in area finta il tiro diverse volte, mandando a terra i difensori brianzoli e conclude in diagonale. Nemmeno 10 minuti e la Roma capitola e il Monza pareggia. L’azione si sviluppa sulla sinistra con Carboni servito da Maldini. Il difensore mette il pallone al centro, Svilar riesce solo a sfiorare il pallone in uscita bassa e sul secondo palo Dany Mota Carvalho mette in gol: 1-1.

Nel finale nuova contestazione dal settore ospiti, dopo lo striscione esposto in avvio, i tifosi della Roma cantano a gran voce: “Tirate fuori i c*******”.