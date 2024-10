Serie A, vola la Lazio: primo ko per l’Empoli, pari tra Bologna e Parma

Quarta vittoria stagionale consecutiva per la Lazio che in rimonta batte 2-1 l’Empoli. Non basta ai toscani la rete di Esposito. Zaccagni e Pedro stendono i ragazzi di D’Aversa alla prima sconfitta stagionale. Pareggio 0-0 nel derby emiliano tra Bologna e Parma.

Serie A, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Grassi, Anjorin, Pezzella; Esposito, Solbakken. All. D’Aversa.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Holm, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Freuler, Aebischer, Moro; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Valeri, Delprato, Balogh, Coulibaly; Hernani, Bernabé; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

Lazio-Empoli 2-1

Dieci minuti e l’Empoli passa in vantaggio con Sebastiano Esposito. Nasce tutto da un recupero di Pezzella. Solbakken torna dal numero 3 che mette il pallone al centro. Provedel scivola e Esposito salta sulle spalle di Romagnoli e realizza la rete del vantaggio. Lazio che sfiora più volte il pari per poi trovarlo allo scad ere del primo tempo. Giocata personale di Tavares che mette al centro. Zaccagni viene lasciato troppo solo e colpisce di testa battendo Vasquez. Pareggio Lazio proprio allo scadere. In avvio di ripresa rigore per la Lazio. Tavares fa 50 metri palla al piede e serve Dia che viene steso da Pezzella. Il pallone arriva a Isaksen con Vasquez che lo ipnotizza ma Ayroldi torna sul contatto precedente e assegna il penalty. Dal dischetto Castellanos si fa ipnotizzare da Vasquez sbagliando anche sulla respinta. Allo scadere Castellanos si riscatta e regala a Pedro la palla del vantaggio. Giocata centrale di Castellanos che salta Grassi. L’argentino va in verticale da Pedro che di prima intenzione calcia e spacca la porta. Finisce 2-1, altro successo per la Lazio.

Bologna-Parma 0-0

Undici minuti e Orsolini ha la prima chance per sbloccarla. Prima occasione della partita, Orsolini riceve e sterza in area di rigore, calcia forte con il mancino trovando la deviazione di Balogh e sfera di poco alta sopra la traversa. La risposta del Parma è affidata a Bonny. Coulibaly penetra in area di rigore e mette dietro per il compagno di squadra che calcia di prima trovando il salvataggio di Beukema. Al 30′ è Castro a sfiorare l’1-0. A centimetri dal vantaggio il Bologna, corner battuto con il mancino da Orsolini per Castro che tutto solo colpisce di testa e sfiora il palo della porta di Suzuki. Ad un passo dal gol il Toto. In avvio di ripresa il Parma resta in 10. E’ rosso il cartellino per Coulibaly, intervento a gamba tesa sulla caviglia di Ndoye e dopo un confronto al monitor Di Bello cambia il colore del cartellino. Nel finale è Karlsson ad andare vicino al vantaggio Bologna. Ad un passo dal vantaggio il Bologna, conclusione dalla distanza da parte di Jesper Karlsson che trova anche una deviazione e sfera sull’esterno della rete. Finisce 0-0.