Juventus, servono più gol dal centrocampo!

Il pareggio interno contro il Cagliari è una doccia fredda, gelata per la Juventus. I bianconeri speravano, dopo la grande rimonta europea di Lipsia, di aver trovato l’abbrivio giusto per arrivare a quella continuità che finora era mancata. Ma così non è stato. Se la prestazione resta positiva, al di là degli aspetti negativi sottolineati da Thiago Motta, la concretezza sotto porta sta diventando un tema.

Juventus, non può “pagare” solo Vlahovic

Le occasioni per chiudere la gara contro il Cagliari non sono mancate. La più clamorosa, ovviamente, quella fallita da Dusan Vlahovic poco prima dell’80° minuto. Il serbo ha fallito un tap-in che per un centravanti del “suo” peso è imperdonabile. Tuttavia, ogni volta che Vlahovic sbaglia un’occasione più o meno semplice e la Juve non vince è solo il serbo a finire sul banco degli imputati. Un capro espiatorio che però non ha senso di esistere. Infatti, va sottolineato come Vlahovic finora in campionato abbia segnato 5 reti, ovvero il 50% del bottino complessivo dei bianconeri. Un contributo importante, anche troppo importante per una squadra che ambisce a crescere.

Ecco perché ogni volta che qualcosa va storto sotto porto è ingiusto buttare la croce sul serbo. Anche perché Dusan sta migliorando anche nel contributo al gioco della squadra. Ma soprattutto, va detto che, sta facendo gli straordinari in virtù dell’assenza di Milik. E ancora li farà, visto che il polacco è finito solo qualche giorno fa sotto i ferri per cercare di risolvere il problema al menisco lesionato prima di Euro2024.

Serve il contributo del centrocampo

Ecco che il contributo del centrocampo sotto porta diventa fondamentale. Koopmeiners, che pure si sta rivelando fondamentale per la Juventus (vedi l’evidente calo qualitativo della squadra dopo la sua uscita), non ha ancora segnato. E, anche su di lui, andrebbe concentrata l’attenzione perché il sinistro che l’olandese spara addosso alla figura di Scuffet su suggerimento dello stesso Vlahovic è un’occasione mancata dalla Juve per andare 2-0 già nella prima frazione.

Oltre a lui, in finalizzazione sta mancando l’intero centrocampo, perché nessuno dei centrocampisti finora in Serie A ha messo la firma. Serve immediatamente un’inversione di tendenza, perché quasi tutte le mezzali della Juventus hanno diversi gol nei piedi. E non può il solo centravanti serbo pagare la poca prolificità di tutta la squadra.